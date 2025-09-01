PP Properti Hadirkan East Market di Kawasan Hunian Surabaya Timur

jpnn.com, JAKARTA - PT PP Properti melalui kawasan hunian andalan di Surabaya Timur, Grand Dharmahusada Lagoon (GDL) menghadirkan East Market by Comunale pada 24 Agustus 2025.

Area kuliner modern seluas 5.000 meter persegi ini dirancang sebagai gastronomi premium sekaligus destinasi gaya hidup baru yang menyasar generasi muda, khususnya mahasiswa di Surabaya.

Peresmian East Market ditandai dengan prosesi pengguntingan pita yang dihadiri oleh Wahyu Setyaningsih selaku General Manager GDL PPRO, Irsan Pribadi selaku CEO Comunale, serta jajaran pengurus Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo).

Dirancang dengan konsep yang tidak hanya menawarkan pengalaman kuliner, tetapi juga ruang interaksi sosial yang sejalan dengan gaya hidup urban generasi muda.

Berlokasi strategis di Jalan Raya Mulyosari, GDL berdiri di atas lahan 4,2 hektar dengan konsep Premium Student Apartment.

Kawasan ini memadukan nuansa alam dan modernitas, serta hanya selangkah dari kampus-kampus unggulan seperti Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Airlangga (UNAIR).

“East Market kami hadirkan sebagai ikon kuliner baru sekaligus magnet keramaian yang akan menghidupkan kawasan GDL. Kami percaya East Market dapat menciptakan sinergi positif antara tenant, penghuni, dan masyarakat sekitar, sehingga memperkuat ekosistem bisnis sekaligus mendukung perkembangan gaya hidup generasi muda yang dinamis,” ujar Afrilia Pratiwi, VP of Corporate Secretary PPRO.

East Market juga melengkapi fasilitas lifestyle yang telah ada di kawasan GDL, seperti Montessori School & Sensory Park by Rumah Kumbang serta Music Center by Yon Piliang School.