PP Properti Resmikan Halte Transjakarta di Grand Kamala Lagoon

jpnn.com, JAKARTA - PT PP Properti Tbk (PPRO) meresmikan Halte Transjakarta di kawasan Grand Kamala Lagoon (GKL) Bekasi pada Jumat (28/8).

Kehadiran layanan Transjakarta di kawasan GKL memperluas pilihan mobilitas bagi penghuni dan masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut.

GKL kini dilintasi oleh layanan Transjakarta rute B25 (Bekasi–Dukuh Atas), dengan titik layanan yang berada di area Lagoon Avenue Mall, Grand Kamala Lagoon.

Layanan tersebut beroperasi setiap hari mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB, dengan waktu kedatangan bus sekitar 10-15 menit sekali, serta menggunakan tarif reguler bus subsidi Transjakarta sebesar Rp3.500.

Rute B25 melayani perjalanan dari Bekasi menuju Dukuh Atas melalui sejumlah titik, termasuk area Bekasi Barat, pusat-pusat aktivitas di Bekasi, dan Grand Kamala Lagoon, sebelum melanjutkan perjalanan melalui akses tol menuju Pedati, Prumpung, hingga Dukuh Atas.

Sementara pada arah sebaliknya, rute ini melayani sejumlah titik seperti Grand Kota Bintang, Mega Bekasi, dan Simpang Pekayon.

Managing Director PPRO, Daniel Moeis mengatakan kehadiran Transjakarta di GKL merupakan bagian dari upaya PPRO dalam menghadirkan kawasan yang tidak hanya menawarkan hunian, tetapi juga mendukung mobilitas penghuni dan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Bagi kami, aksesibilitas merupakan salah satu elemen penting dalam membangun kawasan yang memiliki nilai jangka panjang. Kehadiran layanan Transjakarta di Grand Kamala Lagoon semakin memperluas pilihan transportasi bagi penghuni dan masyarakat untuk menjangkau berbagai pusat aktivitas di Bekasi maupun Jakarta,” ujar Daniel Moeis.