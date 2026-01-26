PP Properti Umumkan Pemenang Program Super Sensational PPrize
jpnn.com, JAKARTA - PT PP Properti menggelar pengundian program Super Sensational PPrize di Evenciio Apartment, Margonda, Depok, pada Jumat, (23/1).
Melalui program ini, PPRO memberikan kesempatan eksklusif kepada para pelanggan yang melakukan pembelian unit properti milik PPRO sepanjang 2025 untuk memenangkan hadiah utama berupa satu unit BYD Seal dan satu unit BYD M6.
Kedua kendaraan listrik premium tersebut merepresentasikan keberlanjutan dan teknologi terkini, sekaligus mencerminkan komitmen PPRO dalam mendorong transisi menuju green living future dan gaya hidup rendah emisi karbon.
Program pengundian grand prize ini diperuntukkan bagi konsumen PPRO yang melakukan pembelian unit properti melalui skema pembayaran hard cash selama periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025, dengan total partisipasi sebanyak 598 kupon undian yang diikutsertakan dalam proses pengundian.
Program Super Sensational PPrize diikuti oleh 11 proyek unggulan PPRO yang tersebar di berbagai kota strategis di Indonesia.
Hadir mewakili Kementerian Sosial (Kemensos), yakni Ema Masruroh; Firman Rais dan Nikmat dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok, Bripka Hadianto dari pihak Kepolisian, serta Notaris Fideliani, bersama Daniel Moeis selaku Direktur Komersial PPRO.
Hadiah BYD M6 diraih oleh Prof. Dr. Manlian Ronald konsumen proyek Louvin Apartment, Jatinangor, sementara BYD Seal diraih oleh Geo Maygahanto, konsumen proyek Begawan Apartment, Malang.
Direktur Komersial PPRO, Daniel Moeis, menyampaikan Super Sensational PPrize merupakan refleksi dari strategi korporasi PPRO yang menempatkan konsumen sebagai pusat dari setiap inovasi dan kebijakan bisnis perusahaan.
PT PP Properti kembali menegaskan komitmennya sebagai pengembang properti nasional yang adaptif, visioner, dan berorientasi pada masa depan.
