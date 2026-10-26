PP Taman Iskandar Muda Lantik Ketua Umum dan 373 Pengurus Baru

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda (PP TIM) telah melantik sebanyak 373 orang pengurus baru untuk periode 2026-2030.

Nama politikus Partai Ummat, Heikal Safar termasuk dalam nama pengurus yang dilantik untuk organisasi tersebut.

Menurut Heikal, nama Muslim Armas juga terpilih kembali sebagai Ketua Umum PP TIM. Muslim Armas dilantik kembali untuk periode yang sama.

Dia dilantik bersama ratusan pengurus baru di Aula Serba Guna Masjid Baiturrahman, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (24/10) lalu.

"Dengan demikian, berdasarkan penghitungan seluruh posisi yang tercantum dalam struktur organisasi tersebut, terdapat 373 posisi kepengurusan tingkat pusat TIM untuk masa bakti 2026–2030," ujar Heikal dalam keterangan persnya.

Dalam pelantikan itu juga dipilih Yusra Huda sebagai sekretaris umum dan Sulhan Ibrahim sebagai bendahara umum PP TIM.

Menurut Heikal, susunan organisasi tingkat PP TIM mencakup dewan kehormatan, dewan penasehat, majelis mufakat, dewan pakar, serta pengurus pusat yang terbagi dalam kepengurusan harian, badan, dan bidang kerja.

"Dewan kehormatan berjumlah 14 orang, dewan penasehat delapan orang, majelis mufakat 105 orang, dan dewan pakar 18 orang. Sementara itu, struktur pengurus pusat terdiri atas 28 orang, pengurus harian 27orang, pengurus badan, serta 173 orang yang tersebar dalam 14 bidang kerja," pungkas Heikal. (flo/jpnn)