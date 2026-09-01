PPA Salurkan Rangkaian Program TJSL, Dari Donor Darah hingga Pelestarian Aksara Jawa

jpnn.com, JAKARTA - PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA menyalurkan serangkaian program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sepanjang Agustus 2026, sebagai kontribusi nyata dalam memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 RI.

Program yang tersebar di berbagai wilayah mulai dari Jabodetabek, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara Timur ini menyasar empat pilar utama: Kesehatan Masyarakat, Pendidikan, Bantuan Bencana Alam (Tanggap Darurat), dan Pelestarian Sosial Budaya.

Direktur Utama PPA M. Teguh Wirahadikusumah menyampaikan rangkaian kegiatan TJSL ini merupakan perwujudan komitmen perusahaan sebagai BUMN dalam memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.

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“Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi pengingat bagi kami untuk terus hadir dan berkontribusi langsung kepada masyarakat. Melalui empat pilar TJSL yang kami jalankan, PPA tidak hanya menjalankan kewajiban korporasi, tetapi juga mewujudkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang menjadi nilai luhur bangsa Indonesia,” ujar Teguh.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Aksi Donor Darah pada 14 Agustus 2026 di Menara Danareksa yang berkolaborasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Kegiatan ini diikuti oleh 197 pendaftar melebihi target 150 pendaftar, dan labu darah yang terkumpul yang diserahkan kepada RSCM untuk mendukung ketersediaan pasokan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pada 18 Agustus 2026, PPA melaksanakan program Employee Volunteer Program (EVP): PPA Mengajar yang melibatkan 15 relawan karyawan untuk mengajar 41 siswa kelas 2 hingga 6 SD di Sekolah Kami, Bekasi.

Program ini merupakan bagian dari dukungan PPA terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 4: Pendidikan Berkualitas.