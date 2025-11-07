PPATK Beber Angka Transaksi Judol Sepanjang 2025, Jangan Kaget, ya
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana membeberkan transaksi judi online (Judol) sepanjang 2025.
Dia menjelaskan transaksi itu mencapai Rp 155 triliun. Angka itu turun 57 persen dibandin tahun sebelumnya.
Hal itu diungkapkan Ivan yang didampingi olehMenteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pada saat konferensu pers du Jakarta, Kamis (6/11).
“Jika 12 bulan sepanjang tahun 2024, transaksi judi online itu sudah sampai mencapai Rp 359 triliun, per hari ini pada 2025 kami berhasil menekan sampai Rp 155 triliun. Sampai kuarter ketiga di tahun 2025,” kata Ivan.
Dia menyampaikan penurunan transaksi itu turut berpengaruh terhadap penurunan deposit yang terkait dengan judol.
Pada 2024, total jumlah deposit para pemain judol menyentuh angka Rp 51 triliun.
Namun, kata dia, tahun ini hanya mencapai Rp 24,9 triliun atau turun lebih dari 45 persen.
“Ini tentunya berkat kolaborasi kita semua, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital. Ini membuktikan bahwa telah terjadi penurunan akses masyarakat sampai 70 persen terhadap situs-situs judi online,” ungkap Ivan.
