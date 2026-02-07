PPF Terbaru V-Kool Diklaim Bikin Cat Mobil Tahan Lama dan Kinclong

jpnn.com, JAKARTA - Tren perlindungan eksterior kendaraan kian berkembang, seiring meningkatnya kesadaran pemilik mobil akan tampilan dan nilai jangka panjang.

Menjawab kebutuhan tersebut, V-Kool memperkenalkan Paint Protection Film (PPF) terbaru mereka, Luxor Diamond, di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

PPF Luxor Diamond hadir membawa teknologi top-coat mutakhir bernama Tetrashield.

Teknologi mengusung struktur ikatan ganda (double bonded structure) yang dirancang khusus untuk melindungi material utama PPF, yakni Thermoplastic Polyurethane (TPU).

Hasilnya, lapisan pelindung memiliki daya tahan lebih optimal saat menghadapi berbagai kondisi lingkungan, mulai dari paparan cuaca ekstrem hingga penggunaan harian.

Dari sisi performa, V-Kool mengeklaim Luxor Diamond memiliki sejumlah peningkatan signifikan.

Tingkat kilapnya meningkat hingga 10 persen, ketahanan terhadap cuaca dan noda masing-masing naik 20 persen, serta sifat hidrofobik yang bertambah hingga 25 persen.

Karakter hidrofobik membuat air dan kotoran lebih mudah terlepas, sehingga perawatan kendaraan menjadi jauh lebih praktis dan permukaan cat tetap bersih lebih lama.