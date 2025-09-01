menu
PPI Curug Wisuda 409 Perwira Udara, Ini Pesan Kepala BPSDMP

PPI Curug Wisuda 409 Perwira Udara, Ini Pesan Kepala BPSDMP
PPI Curug wisuda 409 Perwira Udara, Kepala BPSDMP Djarot Tri Wardhono (kanan) berpesan untuk menjaga profesionalisme dan integritas. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) melalui Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug kembali melahirkan generasi baru insan aviasi.

Sebanyak 409 taruna dan taruni resmi diwisuda pada Jumat (29/8), dan dilantik menjadi Perwira Transportasi Udara di Kampus PPI Curug.

Dalam amanatnya, Kepala BPSDM Perhubungan Djarot Tri Wardhono menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan kecerdasan sebagai bekal menghadapi dunia penerbangan yang makin kompetitif.

“Profesionalisme akan menjadikan kalian tangguh menghadapi dinamika global. Integritas akan menjadi kompas moral dalam setiap langkah, sementara kecerdasan akan menuntun kalian menghadirkan solusi inovatif bagi transportasi udara Indonesia,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa kelulusan bukanlah garis akhir, melainkan awal dari pengabdian. Negeri ini tengah membangun konektivitas dan di balik semua itu ada peran insan aviasi yang berdedikasi.

“Indonesia membutuhkan kalian. Negeri ini tengah membangun konektivitas dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Jangan pernah lelah berbuat baik, jangan pernah berhenti belajar, dan jangan pernah mengkhianati integritas,” tegasnya.

Wisuda kali ini mengangkat tema “Perwira Profesional, Berintegritas, dan Cerdas – Membangun Masa Depan Transportasi Udara”.

Tema tersebut senada dengan semangat peringatan 80 tahun Kemerdekaan RI yang mengusung tajuk “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” dengan harapan seluruh lulusan mampu mengabdi dengan semangat kemerdekaan, menjaga profesionalisme dan integritas, serta berkontribusi nyata bagi keselamatan dan kemajuan transportasi udara nasional.

PPI Curug wisuda 409 Perwira Udara, Kepala BPSDMP berpesan untuk menjaga profesionalisme dan integritas.

