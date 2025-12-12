PPJI Perkuat Dunia Jasaboga lewat Organisasi & Sinergi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPC PPJI Kota Bekasi Sunarti Atmaja menyampaikan dunia kuliner dan jasaboga makin berkembang kreatif sekaligus kompetitif.

Hal itu diungkapkan Sunarti saat Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (DPC-PPJI) Kota Bekasi menggelar pelantikan dan pengukuhan pengurus DPC PPJI Kota Bekasi periode 2025-2030, bertema “Membangun Sinergi, Memperkuat Organisasi dan Semangat Kolaborasi” pada Rabu (10/12).

“Karena itu pelaku jasaboga tidak bisa menjalankan usaha sendiri, harus bersinergi baik dengan pemerintah mau pun pihak swasta,” ujar Sunarti.

Sunarti berjanji akan membawa PPJI DPC Kota Bekasi menjadi organisasi yang solid secara internal, menjalin komunikasi yang baik.

Selain itu, menjadikan PPJI sebagai ruang kolaborasi yang lebih besar, untuk meningkatkan kualitas usaha melalui pelatihan sertifikasi, peningkatan SDM dan standarisasi layanan.

PPJI DPC Kota Bekasi juga berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam penyusunan kebijakan terkait perizinan, pembinaan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif dan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Juga mendorong digitialisasi usaha agar pelaku catering dan jasaboga mampu bersaing di era modern.

“Untuk itu saya mengajak seluruh anggota PPJI, mari bersinergi membangun usaha catering dan jasaboga di Kota Bekasi. Mari jadikan PPJI sebagai tempat berbagi imu, saling mendukung dan saling menguatkan,” ungkap Sunarti.