PPK Kemayoran Destinasi Kuliner & Berkumpul Bernuansa Alam di Jantung Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) menghadirkan Arena Lakeside untuk memperkuat posisinya sebagai destinasi gaya hidup, kuliner, dan rekreasi modern di Jakarta.
Arena Lakeside dibidik menjadi magnet baru bagi masyarakat urban yang mencari ruang bersantap, nongkrong dan berkumpul bernuansa alam, lengkap dengan deretan restoran dan fasilitas kuliner berkelas.
Salah satu yang kini resmi hadir di Arena Lakeside adalah Seribu Rasa, restoran yang mengusung konsep masakan khas Indonesia dan Asia Tenggara dengan balutan suasana elegan.
Selain Seribu Rasa, Arena Lakeside juga menghadirkan restaurant lain seperti Penang Bistro, Greyhound Cafe, Maison Tatsuya dan Gyukatsu Kyoto Katsugyu dengan pilihan kuliner Peranakan, Thailand, dan Jepang.
Direktur Arena Group, Petrus Sudjono menyampaikan dalam waktu dekat juga akan hadir Massilia Cucina Italiana, restoran Top #4 Pizza di Asia Pasifik 2025.
Selain itu, Arena Lakeside juga akan menghadirkan Ballroom & Function Rooms dengan fasilitas acara yang lengkap untuk mengakomodasi masyarakat Kemayoran dan sekitarnya yang ingin mengadakan berbagai event.
"Kehadiran Arena Lakeside semakin menegaskan geliat pengembangan kawasan PPK Kemayoran sebagai destinasi kuliner urban yang menghadirkan pengalaman bersantap lezat dan eksklusif," kata Sudjono dikutip, Sabtu (11/10).
Dia mengungkapkan Kawasan PPK Kemayoran merupakan kawasan strategis dan berkembang pesat yang dikelilingi oleh perkantoran, kawasan residensial hingga pusat pameran dan komunitas.
