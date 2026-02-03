PPKGBK Mendata Karyawan & Vendor Terdampak Eksekusi Lahan Hotel Sultan

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) membuka Posko Pelayanan Alih Kelola Blok 15.

Rencananya terhitung mulai Selasa (3/2) hingga sepuluh hari ke depan posko tersebut dibuka untuk mendata dan melayani karyawan serta vendor yang terdampak rencana eksekusi yang dikelola oleh PT Indobuildco.

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengungkapkan posko mulai dibuka untuk umum guna menampung seluruh pihak yang berkegiatan di Blok 15.

"Posko ini kami buka semenjak hari ini bagi para pihak terutama yang berada di Blok 15, baik yang memesan tempat, yang bekerja, dan juga berhubungan dengan vendor,” ujar Rakhmadi.

Rencananya posko akan dibuka mulai pukul 11.00 pagi hingga 20.00 malam WIB bertempat di Gedung Parkir A, GBK depan Istora Senayan.

Adanya posko dibuka PPKGBK untuk mendata karyawan yang terdampak dari rencana eksekusi yang dikelola oleh PT Indobuildco.

Kuasa Hukum Mensesneg dan PPKGBK, Haris Sucipto mengungkapkan bahwa pihaknya berupaya menyerap secara maksimal para karyawan yang saat ini bekerja di bawah PT Indobuildco.

Nantinya jika sepanjang memenuhi persyaratan dan kebutuhan operasional ke depan maka akan diperhitungkan.