PPLI Bagikan Praktik Pengelolaan Landfill Limbah Industri Modern di APLAS 2026
jpnn.com - PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan landfill limbah industri modern.
Praktik itu dilakukan pada The 13th Asia-Pacific Landfill Symposium (APLAS) 2026 yang diselenggarakan di Aula Timur Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung.
Partisipasi PPLI dalam forum internasional itu, untuk mendukung pengembangan sistem pengelolaan limbah yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong penerapan standar pengelolaan landfill yang mengedepankan perlindungan lingkungan.
Ketua Panitia Pelaksana APLAS ke-13 Benno Rahardyan mengatakan bahwa simposium tahun ini diikuti oleh 371 peserta dari 12 negara, termasuk 55 delegasi mancanegara yang hadir secara langsung di Bandung.
Rangkaian kegiatan menghadirkan 10 pembicara utama, 17 pembicara dalam sesi forum bisnis, serta 45 presentasi teknis melalui pemaparan lisan dan poster.
“Isu yang dibahas mencakup pengolahan sampah dan pemulihan sumber daya, waste-to-energy, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengelolaan sampah di pulau terpencil, hingga implementasi ekonomi sirkular," ujar Benno.
Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) ITB Nita Yuanita, menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Menurut dia, keterbatasan lahan di tengah pesatnya urbanisasi menuntut pengelolaan landfill yang semakin terencana, terukur, dan berbasis pendekatan ilmiah.
PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan landfill limbah industri modern.
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