PPLI dan DESI Tampilkan Inovasi Pengelolaan Limbah Berkelanjutan di Hari Lingkungan Hidup

jpnn.com, JAKARTA - PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) bersama PT Dowa Eco-System Indonesia (DESI) berkomitmen mendukung industri hijau.

Mereka berpartisipasi pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 yang diselenggarakan di kawasan Smelter PT Freeport Indonesia, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur, pada Senin (29/6) kemarin.

Melalui booth bersama, PPLI dan DESI menampilkan berbagai inovasi pengelolaan dan pemanfaatan limbah sebagai implementasi prinsip ekonomi sirkular.

Kehadiran kedua perusahaan itu menjadi wujud sinergi DOWA Group di Indonesia dalam menghadirkan solusi pengelolaan limbah yang aman, inovatif, dan berkelanjutan bagi sektor industri.

Mengusung tema "Be the Solution, Not Pollution: Recycle and Conserve", kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan penyedia solusi lingkungan untuk mendorong praktik pengelolaan limbah yang bertanggung jawab serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Wakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Jepino Ngabdi mengatakan pentingnya pengelolaan limbah sebagai bagian dari operasional perusahaan yang berkelanjutan.

“Penerapan prinsip pemanfaatan sampah dan limbah tidak hanya membantu menekan dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga mendukung terciptanya ekonomi sirkular melalui proses daur ulang,” ujar Jepino dalam keterangannya.Sementara itu, Perwakilan Sales PT Dowa Eco-System Indonesia (DESI) Farid Ardiyansyah menuturkan bahwa kolaborasi antara PPLI dan DESI merupakan bentuk sinergi dalam menghadirkan solusi pengelolaan limbah yang terintegrasi bagi berbagai sektor industri.

“Sinergi antara penyedia solusi lingkungan, pelaku industri, dan pemerintah menjadi kunci dalam mendorong penerapan ekonomi sirkular dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan," kata dia.