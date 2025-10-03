PPLPI Resmi Lantik Pengurus Jakarta Utara, Targetkan Penguatan Peran Perempuan

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLPI) Jakarta Utara resmi dilantik di El Hotel Jakarta - Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Kamis (2/10).

Acara pelantikan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPW PPLPI DKI Jakarta Devita Rusdy, dan disaksikan oleh jajaran dewan pembina pengurus pusat serta daerah.

Devita Rusdy menyampaikan pujian atas suksesnya acara hari ini. "Luar biasa untuk hari ini," ujar Devita.

Ia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada ketua baru dan panitia pelaksana.

"Terima kasih untuk Advokat Natasha Olivia Aliza yang telah menerima tanggung jawab yang baru sebagai Ketua DPC PPLPI Jakarta Utara.

Terima kasih juga untuk Sekretaris DPC PPLPI yang telah mengadakan acara pelantikan yang begitu meriah," tambahnya.

Baca Juga: 3 Perempuan Dilaporkan Masih Ditahan Polisi Pascademo Agustus 2025

Devita Rusdy optimistis bahwa di bawah kepemimpinan Ketua Umum Hj. Indah Wardatul Asriah, MBA, PPLPI akan makin besar dan mampu mewujudkan prestasi yang sangat bagus untuk kepentingan pemberdayaan perempuan Indonesia.

Ketua DPC PPLPI Jakarta Utara yang baru dilantik, Natasha Olivia Aliza, menyampaikan pesan inspiratif saat diwawancarai.