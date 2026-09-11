PPM Manajemen Paparkan Riset Integritas Organisasi di GEF 2026

jpnn.com, JAKARTA - Global Ethics Forum (GEF) 2026 hari ini resmi meluncurkan kemitraan dengan sepuluh organisasi Indonesia.

Mereka dari berbagai sektor dan menjadi langkah p1enting menuju misi Forum untuk membuka ruang dialog dan kolaborasi lintas sektor tentang jalan etis menuju masa depan yang lebih inklusif, damai, dan berkelanjutan.

Head of Corporate Strategy and Value Creation, PPM Manajemen Aries Heru Prasetyo, PhD mengatakan peluncuran kemitraan sekaligus menjadi kesempatan untuk memaparkan temuan riset terbaru PPM Manajemen tentang integritas organisasi, yang menunjukkan jarak antara komitmen etika yang dinyatakan organisasi dan kondisi kerja yang sebenarnya dialami orang.

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Riset itu menemukan 56,3 persen karyawan menilai mekanisme pelaporan sudah tersedia di tempat kerja mereka, tetapi hanya sekitar 55 sampai 60 persen merasa cukup aman menggunakannya.

Kesenjangan ini lebih besar lagi pada tingkat sistem: 98,6 persen karyawan menempatkan kejujuran sebagai nilai inti, sementara hanya 15,8 persen organisasi tempat mereka bekerja memiliki sistem antikorupsi terstandar.

Temuan itu berasal dari riset atas 282 responden pada 173 organisasi di lebih dari 20 sektor.

Adapun riset PPM Manajemen yang terpisah, dengan sampel 444 responden, mengembangkan dan menguji ETHOZ melalui dua perspektif yang saling melengkapi: ECHI untuk mengukur penerapan etika organisasi secara terukur, dan HCO untuk melihat bagaimana desain organisasi yang berpusat pada manusia mendukung karyawan untuk berkembang dan berkelanjutan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan etika tidak cukup hanya mengandalkan nilai yang diyakini individu; nilai tersebut perlu diterjemahkan ke dalam sistem, praktik, dan desain organisasi yang mendukung.