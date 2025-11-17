PPM School of Management & Trisakti Gelar Talent Fair 2025
jpnn.com, JAKARTA - Ketua PPM School of Management Dr. Wendra, SE, Ak., MHRM, ACP, CPC, mengungkapkan pihaknya mendorong mahasiswa dan lulusan agar mampu mengenali potensi diri.
Selain itu, berani menghadapi tantangan, serta siap menapaki dunia kerja melalui berbagai kegiatan pengembangan diri seperti seminar karier, kompetisi nasional, dan job expo.
Hal itu dilakukan salah satunya, lewat kolaborasi PPM School of Management berkolaborasi dan Trisakti School of Management.
Kedua belah pihak mengeglar Talent Fair 2025 dengan tema “Ignite Potential. Embrace Challenge. Shape the Future.”
"Talent fair ini merupakan bagian dari strategi dalam membangun kompetensi dan talenta masa depan Indonesia. Kami ingin agar setiap individu dapat berkembang menjadi pribadi yang adaptif, terampil, dan relevan dengan kebutuhan zaman khususnya di dunia kerja," ujar Dr. Wendra dikutip, Senin (17/11).
PPM School of Management melalui Divisi Kemahasiswaan bersama Trisakti School of Management melalui Career Development Center (CDC) menggagas kegiatan tersebut juga sebagai ruang kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia industri.
“Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyiapkan diri menghadapi tantangan dunia profesional, sekaligus menjadi sarana bagi industri menemukan talenta unggul,” kata Dr. Wendra.
Manajer Kemahasiswaan PPM School of Management Linda Setyowati menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pendidikan tinggi dan dunia kerja, seraya menegaskan pentingnya pengalaman belajar berbasis tantangan nyata.
