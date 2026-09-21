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PPNK Angkatan 73 Lemhannas Jadi Ruang Kolaborasi Lintas Profesi Perkuat Nilai Kebangsaan

PPNK Angkatan 73 Lemhannas Jadi Ruang Kolaborasi Lintas Profesi Perkuat Nilai Kebangsaan
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Peserta kegiatan PPNK Angkatan 73 Lemhannas RI. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan ke-73 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menjadi ruang pertemuan berbagai latar belakang profesi untuk memperkuat wawasan kebangsaan sekaligus membangun jejaring dan kolaborasi lintas sektor.

PPNK merupakan singkatan dari Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI. Untuk PPNK Angkatan ke-73, kegiatan berlangsung pada 10 hingga 18 Agustus 2026.

Program ini diikuti peserta dari beragam latar belakang profesi, mulai dari TNI, Polri, ASN, pengacara, profesional hingga pengusaha.

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Keberagaman tersebut membuka ruang bagi para peserta untuk saling bertukar pengalaman dan perspektif mengenai tantangan kebangsaan dari bidang masing-masing.

Salah satu peserta dari kalangan pengusaha adalah Randy Sugiarto, Founder dan CEO Master Culinary Group. Bagi dia, keikutsertaan dalam PPNK Angkatan ke-73 menjadi kesempatan untuk memperluas perspektif mengenai peran dunia usaha dalam pembangunan bangsa.

“Pengalaman yang paling berharga bukan hanya materi yang kami dapatkan, tetapi kesempatan untuk belajar bersama teman-teman dengan latar belakang yang sangat beragam. Ada TNI, Polri, ASN, pengacara, profesional hingga pengusaha. Kami datang dari profesi berbeda, tetapi memiliki semangat yang sama untuk memberikan kontribusi bagi Indonesia,” ujar Randy Sugiarto.

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Menurutnya, dunia usaha memiliki peran yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pengusaha juga memiliki ruang untuk berkontribusi melalui penciptaan lapangan pekerjaan, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan usaha yang berkelanjutan.

Keikutsertaan Randy Sugiarto bersama peserta dari berbagai profesi juga memperlihatkan bahwa penguatan nilai kebangsaan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat negara.

Kegiatan PPNK Angkatan 63 Lemhannas menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai latar profesi.

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