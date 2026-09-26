PPP Disebut Masih Punya “Strong Voters” sebagai Modal Menuju 2029

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Adi Prayitno menyebut Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih memiliki basis pemilih loyal atau strong voters yang dapat menjadi modal politik untuk meningkatkan elektabilitas menjelang Pemilu 2029.

Hal tersebut disampaikan Adi usai menghadiri sharing session P3MUDA yang bertajuk “Membangun Pemuda Menuju Demokrasi Pemilu 2029” di Garden Hall Loman Park, Sleman, Yogyakarta, Jumat malam (25/9)

Adi merujuk pada survei yang dilakukannya pada Agustus 2026, yang mencatat elektabilitas PPP sebesar 3,4 persen. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan masih adanya basis pemilih yang dapat dikapitalisasi melalui kerja politik yang lebih terukur.

“Yang 3,4 persen itu adalah strong and loyal voters PPP,” ujar Adi yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia.

Menurut Adi, basis tersebut menjadi modal awal yang perlu diperkuat dengan konsolidasi organisasi, penguatan mesin partai, serta pencalonan figur-figur legislatif yang memiliki kompetensi dan daya tarik elektoral.

Adi menilai apabila PPP mampu melipatgandakan kerja politik dalam tiga tahun ke depan, peluang meningkatkan dukungan masih terbuka.

“PPP sudah memiliki modal sosial, modal kapital, dan strong voters 3,4 persen. Kalau ditambah kerja politik yang akurat dan terukur serta caleg yang mendapatkan eksposur politik dan dukungan maksimal, maka elektabilitas PPP bisa ditingkatkan,” katanya.

Adi juga menekankan bahwa kekuatan PPP dalam menghadapi Pemilu 2029 tidak hanya bergantung pada angka elektabilitas saat ini, tetapi pada kemampuan partai mengubah basis dukungan tersebut menjadi kekuatan politik yang lebih luas.