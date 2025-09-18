PPP Memanas, Rommy Minta Mardiono Jangan Maju

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy menilai kepemimpinan Muhamad Mardiono di parpol berlambang Ka'bah perlu dievaluasi.

"Dari awal saya mengatakan, harus ada evaluasi terhadap Mardiono," kata dia dalam sebuah forum diskusi media seperti dikutip pada Kamis (18/9).

Dia beralasan Mardiono menjadi Plt Ketum PPP ketika partai berkelir hijau itu gagal masuk DPR RI pada 2024.

Sejak 1999, ujar Rommy, tidak ada partai yang terdepak dari Senayan mampu kembali masuk ke DPR RI.

"Sebab, dari tahun 1999 hingga hari ini, tidak ada satu pun partai politik yang keluar dari Senayan, mampu kembali lagi," ujarnya.

Rommy pun mengatakan Mardiono tak layak memimpin PPP dan menyarankan pria kelahiran Yogyakarta itu tak menjadi caketum alias jangan maju saat Muktamar X.

PPP pada akhir September 2025 bakal melaksanakan Muktamar X dengan agenda menentukan ketum definitif.

"Menurut saya, Pak Mardiono ini, berhenti dengan secara terhormat di Muktamar. Itu yang terbaik," kata Rommy.