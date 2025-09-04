PPP Tulang Bawang Pastikan Dukung Mardiono di Muktamar X

jpnn.com, JAKARTA - Dukungan kepada Muhamad Mardiono maju menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin banyak dari berbagai daerah. Salah satunya dari PPP Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Tulang Bawang dalam Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) telah mendeklarasikan dukungannya untuk Mardiono yang juga sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan.

“Kami DPC PPP Tulang Bawang dan seluruh PAC PPP memilih Bapak Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030,” kata Ketua DPC PPP Tulang Bawang Pardiyanto bersama dengan seluruh Ketua PAC, Rabu (3/9).

Pardiyanto berharap dan meyakini Mardiono dapat kembali membawa PPP untuk lolos ke parlemen setelah sempat gagal pada Pemilu 2024 lalu.

“Dengan soliditas yang terjaga di bawah kepemimpinan Pak Mardiono selama menjadi Plt Ketua Umum. Maka kami yakin di bawah kepemimpinannya kelak, maka PPP akan semakin diperhitungkan di pemilu mendatang,” kata dia.

Pada kesempatan ini, PPP Tulang Bawang juga mengaku akan menyumbangkan ide serta gagasan yang akan dibawa pada agenda Muktamar mendatang. Seperti arah PPP ke depan dan mendukungnya seluruh program prioritas Presiden Prabowo - Gibran.

“Yang pasti, PPP Tulang Bawang memastikan dukungan penuh untuk program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi merah putih, hingga ketahanan pangan yang berkaitan dengan tugas Pak Plt Ketum saat ini,” ujar dia.

Beberapa wilayah lain di Provinsi Lampung juga telah mendeklarasikan dukungan untuk Mardiono menjadi Ketua Umum PPP 2025-2030.