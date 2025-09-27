PPP Undang Presiden Prabowo ke Muktamar X
jpnn.com, JAKARTA - Sekjen PPP Arwani Thomafi menyebut partainya mengundang Presiden RI Prabowo Subianto hadir acara penutupan Muktamar X di Ancol, Jakarta, pada 29 September 2025.
"Kami sudah mengirim surat permohonan kehadiran untuk acara penutupan di 29," kata Arwani ditemui sebelum PPP melaksanakan Muktamar X di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9).
Namun, dia belum mengetahui ketersediaan Presiden Prabowo hadir saat penutupan Muktamar X PPP.
"Kami masih menunggu konfirmasi," ujarnya.
Nantinya, kata Arwani, mekanisme pemilihan Ketua Umum PPP periode 2025-2030 pada Muktamar X diawali dengan beberapa rapat paripurna.
“Rapat dimulai dari paripurna pertama nanti jadwal Muktamar, lalu paripurna kedua nanti membahas tentang tata tertib Muktamar,” kata Arwani.
Dia mengaku belum bisa memastikan nama-nama yang dikabarkan masuk bursa Caketum PPP pada Muktamar X.
Hanya saja, Arwani selama ini mendengar dari media tiga nama, yakni Muhamad Mardiono, Agus Suparmanto, dan Husnan Bey Fananie bakal menjadi Caketum PPP saat Muktamar X.
Sekjen PPP Arwani Thomafi menyebut partainya mengundang Presiden RI Prabowo Subianto hadir acara penutupan Muktamar X.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Epriyadi Asda Dukung Muhamad Mardiono Untuk Menyelamatkan PPP
- Menjelang Muktamar PPP, Mardiono Ikut Doa Bersama Bareng Kader dan Ulama
- Jenderal Listyo Bentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, Yusril: Jangan Khawatir
- APMAKI Apresiasi Presiden Prabowo dan BGN Tetapkan Produk Wadah MBG Dari Dalam Negeri
- Tiba di Amsterdam, Prabowo Bakal Perkuat Diplomasi RI-Belanda
- DPW PPP Sulteng Dukung Agus Suparmanto dan Tolak Mardiono Jadi Ketum