jpnn.com - JAKARTA – Pemerintah menyiapkan formasi khusus untuk guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berusia di atas 35 tahun agar dapat mengikuti seleksi CPNS.

Demikian disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Sentul International Circuit Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (26/11) sore.

Presiden Prabowo menyebutkan sebanyak 1.777.798 guru PPPK diberi kesempatan mengikuti tes CPNS formasi khusus, baik yang berusia di bawah maupun di atas 35 tahun.

“Sebanyak 1.777.798 guru PPPK diberi kesempatan mengikuti tes CPNS formasi khusus, baik yang berusia di bawah maupun di atas 35 tahun,” kata Presiden Prabowo.

Pada kesempatan itu pula Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah "hadiah" lainnya bagi guru, di antaranya ialah pengangkatan 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tanpa tes hingga rekrutmen 464.856 CPNS guru.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan Pemerintah memberikan kesempatan kepada guru PPPK yang berusia di atas 35 tahun dapat mengikuti seleksi CPNS sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kepastian karier.

Pesan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam sambutan pada upacara peringatan HGN 2026 di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta Pusat pada Rabu pagi.

Abdul Mu’ti mengatakan kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027 diberikan kepada guru PPPK yang berusia di bawah 35 tahun dan di atas 35 tahun, serta guru non-ASN yang memenuhi persyaratan usia.