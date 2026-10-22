PPPK 35+ Pilih Ikut Tes PNS, Minta Seleksi Sesama ASN PPPK

jpnn.com - JAKARTA - PPPK 35+ memilih mengikuti tes PNS daripada tidak diikutsertakan dalam pengangkatan. Namun, mereka minta diseleksi sesama ASN PPPK.

Ketua Forum Komunikasi ASN PPPK (FOKAP) Heti Kustrianingsih mengatakan ASN PPPK sangat berharap masuk gerbong PNS dimulai awal 2027.

Namun, makin ke sini muncul rasa pesimistis pemerintah akan mengakomodasi PPPK usia 35+.

Itu karena pemerintah menetapkan pengangkatan PPPK ke PNS ini harus melalui tes.

Selain itu, PPPK harus memenuhi syarat yang ditentukan sesuai perundang-undangan.

"Menurut saya, lebih baik dites saja asalkan PPPK 35+ diberikan kesempatan ikut dalam pengangkatan PNS," kata Heti kepada JPNN, Kamis (22/10/2026).

Kalau berkukuh diangkat PNS tanpa tes, khawatir tidak akan diperbuat pemerintah. Sementara, saat ini cukup banyak yang memasuki usia pensiun.

"Ini kasihan teman saya yang sudah meninggal tidak dapat apa-apa. Anaknya empat," ujarnya.