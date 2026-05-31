PPPK Bakal Dapat Gaji ke-13 Mulai Juni, Ingat Anak, ya
jpnn.com - PONOROGO - Pemerintah Kabupaten Ponorogo menganggarkan Rp53 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Plt Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Ponorogo Sriyono mengatakan, pencairan gaji ke-13 direncanakan mulai awal Juni 2026 setelah pemerintah daerah menerbitkan regulasi teknis pelaksanaan pembayaran.
“Seluruh ASN Pemkab Ponorogo menerima gaji ke-13, termasuk PPPK paruh waktu. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp53 miliar,” ujar Sriyono.
Dia mengatakan bahwa pembayaran gaji ke-13 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 dengan besaran yang disesuaikan komponen penghasilan masing-masing pegawai.
Komponen tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, hingga tambahan penghasilan pegawai bagi ASN yang memenuhi ketentuan.
Menurut dia, pemerintah daerah saat ini masih menunggu petunjuk teknis terkait mekanisme pencairan, termasuk ketentuan perpajakan dan administrasi pembayaran.
“Kami masih menunggu juknisnya, sehingga detail teknis pelaksanaan masih menyesuaikan aturan lanjutan,” tuturnya.
Sriyono menambahkan pencairan gaji ke-13 bagi ASN pemerintah pusat dijadwalkan mulai 2 Juni 2026, sedangkan pemerintah daerah menyesuaikan dengan kesiapan regulasi masing-masing daerah.
Gaji ke-13 rutin diberikan setiap pertengahan tahun untuk membantu kebutuhan pendidikan anak-anak.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemotongan TPP Bikin PPPK Makin Terjepit, Aliansi Serukan Cabut UU HKPD
- Gaji ke-13 ASN Harus Cair Tepat Waktu, tetapi Kapan? Bagaimana PPPK PW?
- 5 Berita Terpopuler: Menpan RB Beri Catatan, PPPK Paruh Waktu Jangan Khawatir soal Gaji Ke-13, Alhamdulillah
- Lulus Kuliah Hanya jadi PPPK Paruh Waktu dan Honorer, Berpengaruh pada Tamatan SMA
- Kisah ASN di Siak Tertipu Pancaran Cahaya Batu Merah Delima, Apes!
- WFH ASN Setiap Jumat Lanjut 2 Bulan Lagi, Menpan RB Beri Catatan