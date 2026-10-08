PPPK Beri Ucapan Selamat Ultah untuk Pak Dasco, Sampaikan Harapan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengucapkan selamat ultah kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang hari ini genap berusia 59 tahun.

Doa-doa baik pun dipanjatkan untuk orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto itu.

PPPK juga menggantungkan harapan agar Sufmi konsisten memperjuangkan nasib seluruh ASN PPPK baik paruh waktu maupun penuh waktu.

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"Selamat ulang tahun Pak Dasco. Semoga panjang umur dan sehat selalu," kata Dwi Yani, PPPK dari Sulawesi Tenggara (Sultra) kepada JPNN, Rabu (7/10/2026).

Yani mengungkapkan PPPK yang berlatar eks honorer K2 berharap agar Dasco makin arif lagi dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan berkeadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Dasco juga diimbau jangan menjadi pimpinan yang tipis telinga, karena rakyat saat ini dalam situasi sulit sehingga wajar kalau terus meminta perhatian pemerintah.

"PPPK teknis selalu terpinggirkan. Mohon ada kebijakan yang berkeadilan karena bukan hanya guru dan nakes yang bekerja keras," tegasnya.

Sementara itu, Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) juga mengucapkan selamat ultah kepada Dasco.