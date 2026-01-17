PPPK Berkinerja Baik Tak Mungkin Diputus Kontrak, Syukur-Syukur Kesejahteraan Meningkat
jpnn.com, JAKARTA - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berkinerja baik tidak mungkin diputus kontrak. Justru bisa jadi kesejahteraannya meningkat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) Tenaga Kependidikan (Tendik) Herlambang Susanto mengatakan, sebelum masa kontrak kerja berakhir, PPPK harus meningkatkan kompetensi.
Ini sebagai pelindung PPPK agar tidak mudah diputus kontrak kerja.
"Ketika jadi PPPK, kinerja harus lebih meningkat agar tidak ada alasan pejabat pembina kepegawaian (PPK) tidak memperpanjang kontrak kerjanya," kata Herlambang kepada JPNN, Sabtu (17/1/2026).
Dia mengatakan perlu ada revisi dan pengawalan perjuangan berkelanjutan bagi PPPK.
Tidak hanya berpikir dan meminta sebuah solusi atau regulasi saat kontraknya akan habis.
Namun, selain peningkatan kinerja dan kompetensi, perlu juga sejak awal sudah menyiapkan yang menjadi harapan di masa depan, sehingga dia bisa menentukan apa yang harus dilakukan saat ini.
Herlambang berpandangan PPPK hanya sebagai penghargaan 'penyelesaian' terhadap honorer atas pengabdiannya selama ini.
Sekjen FHNK2I Tendik Herlambang Susanto mengatakan PPPK berkinerja baik tidak mungkin diputus jontrak, syukur-syukur kesejahteraan meningkat
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Berita Terpopuler: Kebagian Juga, Sudah 100% Honorer Jadi PPPK Paruh Waktu, Saatnya Berjuang Meraih PNS
- Kekhawatiran Heti Terbukti, Nasib PPPK Saja Begitu, Apalagi Paruh Waktu
- PGRI Pastikan Berjuang Bersama Guru & Tendik untuk Alih Status PPPK ke PNS
- Saatnya Berjuang Meraih PNS, PPPK Statusnya Sangat Lemah
- Kantor Imigrasi Belawan Berkomitmen Tingkatkan Kinerja dan Integritas Aparatur pada Tahun 2026
- Video Asusila Oknum ASN Batam Berdurasi 23 Detik Diusut Polisi