menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » PPPK dan P3K PW, Simak Penjelasan Pejabat Ini Dikaitkan dengan Hasil Raker

PPPK dan P3K PW, Simak Penjelasan Pejabat Ini Dikaitkan dengan Hasil Raker

PPPK dan P3K PW, Simak Penjelasan Pejabat Ini Dikaitkan dengan Hasil Raker
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PPPK guru. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - PADANG – Hingga saat ini pembayaran gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tidak pernah mengalami keterlambatan.

"Sejauh ini sepengetahuan saya tidak ada keterlambatan pembayaran gaji PPPK maupun PPPK paruh waktu," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumbar Rosail Akhyari di Kota Padang, Rabu (10/6).

Berdasarkan sistem informasi manajemen gaji, jumlah PPPK penuh waktu sekitar 5.000 orang, dan 4.000 PPPK paruh waktu dengan total keseluruhan 10.227 jiwa.

Baca Juga:

Selain itu, juga terdapat sekitar 18 ribu aparatur sipil negara (ASN) PNS.

Meskipun demikian, Rosail tidak menampik penambahan PPPK paruh waktu sejak 2021 menimbulkan biaya tambahan bagi pemerintah.

Pada dasarnya, khusus PPPK paruh waktu tersebut sudah ada alokasi anggaran yang disiapkan.

Baca Juga:

"Nah, baru akan menjadi masalah apabila PPPK yang diangkat atau PPPK paruh waktu yang diangkat ini bukanlah tenaga yang sebagaimana dimaksud di dalam kebijakan nasional tersebut," ujar dia.

Dia mengatakan untuk gaji dan tunjangan PPPK sudah menjadi komponen penghitungan transfer ke daerah.

Makin menguat desakan agar gaji PPPK dan PPPK paruh waktu sepenuhnya ditanggung APBN.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI