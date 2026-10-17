PPPK Diharapkan Ikut Membendung Paham IRET

jpnn.com - PALEMBANG - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri memberi pembekalan kepada 100 orang PPPK Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Selatan.

Materi pembekalan yang diberikan kepada ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ialah mengenai upaya pencegahan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET).

"Kita harus memahami bahwa pencegahan paham IRET harus dilakukan sejak dari hulu. Kenali karakteristik dan pola penyebarannya di lingkungan masyarakat," kata kordinator Tim Densus 88 AT Polri Briptu M. Alfarezi seusai kegiatan itu di Palembang, Jumat (16/10).

Dia menjelaskan terorisme tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses berjenjang yang berawal dari sikap intoleransi, berkembang menjadi radikalisme, ekstremisme, hingga mengarah pada aksi teror.

Ia mengungkapkan sasaran pelaku radikalisme umumnya menyasar individu dengan kerentanan sosial, psikologis, dan lingkungan pergaulan, seperti korban perundungan, broken home, serta pengguna gawai tanpa kontrol.

Saat ini tantangan pencegahan semakin kompleks seiring bergesernya proses radikalisasi dari dunia nyata ke ruang digital secara masif.

"Era digital menjadi medan pertarungan baru. Ruang digital bermanfaat untuk komunikasi dan edukasi. Namun, di sisi lain juga berisiko menjadi sarana penyebaran hoaks, propaganda, ujaran kebencian, serta paham intoleran dan ekstrem," ujarnya.

Oleh karena itu, Densus 88 menekankan pentingnya literasi digital melalui prinsip Stop, Cek, Pikir, Bagikan, agar masyarakat tidak membagikan informasi secara sembarangan di media sosial.