menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » PPPK Ditangkap Polisi Bogor, Kasusnya Berat, Sanksi Tegas Menanti

PPPK Ditangkap Polisi Bogor, Kasusnya Berat, Sanksi Tegas Menanti

PPPK Ditangkap Polisi Bogor, Kasusnya Berat, Sanksi Tegas Menanti
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto bersama Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam pengungkapan kasus narkoba di Mapolres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5/2026). ANTARA/M Fikri Setiawan

jpnn.com, BOGOR - Seorang pegawai pemerintah kecamatan berinisial AW di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ditangkap polisi atas dugaan penyalahgunaan narkotika.

AW merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu yang diamankan dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.

“Beberapa hari yang lalu Satuan Narkoba Polres Bogor berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh PPPK paruh waktu berinisial AW dan berdinas di kantor Kecamatan Klapanunggal,” kata Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto, Rabu.

Baca Juga:

Wikha mengatakan dari hasil pemeriksaan, AW mengaku telah mengonsumsi sabu sejak 2024.

“Dari penggeledahan terhadap tersangka AW terdapat pengakuan bahwa yang bersangkutan sudah mengonsumsi sabu sejak 2024,” ujarnya.

Wikha menjelaskan Polres Bogor telah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bogor terkait penanganan kasus tersebut.

Baca Juga:

Berdasarkan hasil asesmen, AW dinyatakan sebagai penyalahguna narkotika sehingga saat ini menjalani proses rehabilitasi di BNN Kabupaten Bogor.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan BNN Kabupaten Bogor, hasil asesmen bahwa AW merupakan pelaku atau korban penyalahgunaan narkoba sehingga saat ini sedang melakukan proses rehabilitasi,” katanya.

Polisi Bogor menangkap seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI