PPPK Ditugaskan di Kopdes Merah Putih Warga Asli Desa Setempat

jpnn.com - JAKARTA – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK yang ditugaskan di Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih merupakan warga desa atau kecamatan setempat.

Terkait dengan Kopdes Merah Putih, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pelatihan dan peningkatan kompetensi untuk calon pengelola koperasi siap diteruskan.

Yassierli mengatakan hal itu merupakan upaya kolaboratif dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar target 15 ribu Kopdes Merah Putih dapat beroperasi pada Agustus 2025.

“Tadi saya menceritakan tentang pentingnya kompetensi dari pengelola koperasi, dan kami sudah melakukan pilot project pelatihan pengelola koperasi bersertifikat di balai (pelatihan) di Solo dan Bekasi,” katanya saat ditemui ANTARA di Jakarta pada Rabu (20/8).

“Tadi kita (Yassierli) laporkan (kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan), kemudian kasarnya adalah kami diminta untuk melanjutkan (program pelatihan tersebut) karena itu penting,” katanya.

Adapun Kemnaker telah menyelenggarakan program pengembangan SDM bagi lebih dari 80 ribu Kopdes Merah Putih di 21 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) serta 286 Balai Latihan Kerja (BLK).

Baca Juga: Daerah Ini Terpikir Tidak Mengangkat PPPK Dulu

Program itu, menurut dia, dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan manajerial dan teknis, serta kesadaran akan jati diri dan prinsip koperasi seperti kebersamaan, kekeluargaan, dan tanggung jawab sosial.

Lebih lanjut, ia mengatakan program tersebut nantinya diakhiri dengan sertifikasi kompetensi sebagai bentuk pengakuan terhadap kapasitas SDM koperasi yang telah dilatih.