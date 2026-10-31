PPPK Gugur Saat Menjalankan Tugas, Gubernur Datang Menyerahkan Santunan

jpnn.com - MAKASSAR – Padayya Mangampang (45) yang merupakan seorang PPPK petugas pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) gugur saat menjalankan tugas di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan santunan dan bantuan biaya pendidikan bagi anak Padayya Mangampang.

Andi Sudirman menyerahkan dan menyampaikan bantuan tersebut saat melayat ke rumah duka almarhum Padayya di Toraja Utara.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas kepergian almarhum. Beliau telah mengabdikan diri untuk menjaga kelestarian lingkungan dan hutan. Kepergian beliau menjadi duka dan kehilangan bagi kita semua,” kata Andi Sudirman melalui keterangannya di Makassar, Jumat (30/10),

Padayya meninggal dunia setelah tertimpa pohon tumbang ketika berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Lembang Nanna, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara.

Almarhum merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas sebagai personel Manggala Agni pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang II, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain menyerahkan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan, Andi Sudirman juga memberikan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak almarhum, termasuk pemenuhan kebutuhan sekolah mereka.

Andi Sudirman mengatakan pemerintah telah berbincang dengan keluarga almarhum untuk membahas dukungan pendidikan bagi anak-anaknya, termasuk kemungkinan pemberian beasiswa dalam bentuk tabungan pendidikan.