PPPK Guru & Nakes Prioritas 2027, Tenaga Teknis-Tendik Kecewa Berat, DPR Bakal Didemo

jpnn.com, JAKARTA - PPPK guru dan tenaga kesehatan (nakes) menjadi prioritas penyelesaian masalah ASN di 2027.

Rapat paripurna DPR pun sudah menetapkan anggaran 2027 untuk gaji PPPK dari PPPK paruh waktu khusus guru dan nakes.

"Kami kecewa sekali dengan hasil rapat paripurna DPR RI 29 September 2026 yang hanya memihak kepada nakes dan guru saja," kata Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah kepada JPNN, Minggu (4/10).

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Fadlun menegaskan PPPK dari tenaga teknis, tendik, dan jabatan lainnya di luar guru maupun nakes sangat terpukul mendengar hasil rapat paripurna DPR.

Mereka mempertanyakan hasil pertemuan 10 organisasi PPPK dan PPPK paruh waktu dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada 7 September 2026.

Saat itu, Sufmi Dasco meminta waktu sebulan untuk memenuhi empat tuntutan PPPK dan PPPK paruh waktu.

Tuntutan pertama, pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu untuk seluruh jabatan (guru, tenaga kesehatan, dan teknis) pada 2026.

Kedua, pengangkatan seluruh PPPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2027 tanpa batasan usia.