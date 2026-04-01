PPPK Harus Siap Mental Menghadapi Kemungkinan Terburuk

jpnn.com - SIGI – Para PPPK di lingkup Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng), harus siap mental untuk menghadapi kemungkinan terburuk.

Pemkab Sigi memberikan sinyal akan mengurangi atau merumahkan PPPK, setelah melalui evaluasi yang diperketat.

Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae mengatakan akan memperketat evaluasi kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam rangka efisiensi anggaran daerah.

Diketahui, jumlah PPPK di Kabupaten Sigi sebanyak 4.105 orang terdiri 2.925 PPPK penuh waktu dan 1.180 paruh waktu.

"Pastinya tetap akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap PPPK agar kita (Pemkab Sigi) lebih rasional di masa mendatang, " kata Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae saat ditemui awak media di Bora, Selasa (31/3).

Ia mengemukakan untuk Pemkab Sigi hanya mampu menyiapkan anggaran gaji PPPK tahun 2026 sampai September mendatang.

"Untuk tahun ini pemerintah daerah melalui APBD hanya bisa sampai 9 bulan kurang lebih Rp283 miliar guna membayar PPPK di Kabupaten Sigi," ucapnya.

Namun, dia mengatakan pemkab belum mengambil keputusan terkait akan mengurangi jumlah PPPK di Kabupaten Sigi.