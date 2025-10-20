menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » PPPK Jenis ASN yang Selalu Deg-degan, Makin Cemas Gegara TKD Dipotong

PPPK Jenis ASN yang Selalu Deg-degan, Makin Cemas Gegara TKD Dipotong

PPPK Jenis ASN yang Selalu Deg-degan, Makin Cemas Gegara TKD Dipotong
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Banyak honorer sudah diangkat menjadi ASN PPPK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan jenis Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selalu deg-degan menjelang berakhirnya masa kontrak kerja.

Masa kontrak kerja PPPK diperpanjang atau diputus, tergantung dengan ada tidaknya kebutuhan formasi dan hasil penilaian kinerja.

Jika berkinerja baik, tetapi tidak ada kebutuhan formasi, maka perpanjangan kontrak kerja PPPK bisa saja terkendala.

Baca Juga:

Wajar Ketua Umum Forum Komunikasi ASN PPPK (FOKAP) Indonesia Heti Kustrianingsih mengaku selalu deg-degan di hari-hari kali menjelang masa kontrak kerjanya berakhir.

Para PPPK, kata Heti, khawatir bila kinerjanya dinilai kurang dan kebutuhan formasi tidak ada, sudah pasti perpanjangan kontrak kerja hanya jadi impian.

Perasaan makin cemas, lantaran ada pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang berdampak pada PPPK.

Baca Juga:

"Pemotongan transfer ke daerah bikin PPPK deg-degan lho, apakah masa kontrak diperpanjang atau tidak. Ada daerah yang masih menunggu keputusan kepala daerah," kata Heti kepada JPNN.com, Minggu (19/10).

Menurut Heti, masalah perpanjangan kontrak kerja yang selalu bikin cemas PPPK ini akan selesai bila Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag) pusat mengambil alih kewenangan. Artinya, guru PPPK di daerah menjadi urusan pemerintah pusat, bukan lagi pemda.

PPPK merupakan ASN yang selalu cemas dan deg-degan, terlebih ada pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI