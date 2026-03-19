PPPK Menghadapi 3 Fakta Memilukan, yang Terakhir Paling Mencemaskan

jpnn.com - DONGGALA – Para PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), menghadapi masalah berat.

Tiga fakta harus dihadapi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah tersebut.

Pemicunya, kondisi keuangan Pemkab Donggala, yang berdampak langsung pada nasib PPPK.

Berikut tiga masalah yang dihadapi PPPK di sana.

Pertama, PPPK Pemkab Donggala tidak mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) 2026.

Pemkab Donggala belum mampu membayarkan THR 2026 untuk PPPK di daerah tersebut.

Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengatakan sudah mengumumkan bahwa pemerintah daerah tidak sanggup membayarkan THR PPPK 2026.

"Kondisi keuangan daerah saat ini tidak mencukupi sehingga pembayaran THR PPPK untuk sementara waktu belum dapat direalisasikan," kata Vera saat dihubungi awak media di Banawa, Rabu (18/3).