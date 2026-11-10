PPPK Paruh Waktu Aksi Demo di Senayan, Ada Massa Lain Berpakaian Hitam

jpnn.com - JAKARTA – Massa yang menamakan diri Aliansi PPPK Paruh Waktu Teknis Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/11).

Unjuk rasa atau demo PPPK paruh waktu ini bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Mereka mendesak pemerintah dan DPR agar memberikan kepastian tertulis serta komitmen terkait pengangkatan seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Massa tersebut nampak mengenakan pakaian berwarna putih.

Sejumlah orang juga membawa bendera putih bertuliskan Aliansi PPPK Paruh Waktu Teknis Indonesia dan memasang sejumlah spanduk di pagar depan Gedung DPR/MPR.

Selain Aliansi PPPK Paruh Waktu Teknis se-Indonesia, unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok massa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gema Keadilan.

Massa tersebut terlihat kompak mengenakan pakaian serbahitam.

Mereka menyampaikan desakan agar Wapres Gibran Rakabuming segera dimakzulkan.