menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » PPPK Paruh Waktu & ASN Penuh Bisa Ikut Pengangkatan PNS 2027 Secara Bertahap

PPPK Paruh Waktu & ASN Penuh Bisa Ikut Pengangkatan PNS 2027 Secara Bertahap

PPPK Paruh Waktu & ASN Penuh Bisa Ikut Pengangkatan PNS 2027 Secara Bertahap
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PPPK & PPPK Paruh Waktu yang tergabung dalam AMP bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto dok. AMP for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - PPPK paruh waktu dan aparatur sipil negara atau ASN penuh bisa ikut pengangkatan PNS 2027.

Skema pengangkatannya secara bertahap.

Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah mengatakan PPPK paruh waktu dan penuh waktu lintas jabatan yang sudah memiliki instansi pembina bisa mengikuti skema ujian PNS secara bertahap seperti halnya guru.

Baca Juga:

Instansi pembina ini contohnya tenaga kesehatan (nakes) di bawah pembinaan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Kemudian guru di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama (Kemenag).

"Untuk Satpol PP, Damkar, dan Linmas, di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tanpa perlu mengubah undang-undang (cukup melalui regulasi Perpres/Permendagri)," terang Fadlun kepada JPNN, Rabu (7/10/2026).

Baca Juga:

Fadlun menyampaikan AMP sudah bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Pertemuan dengan Dasco Ahmad membawa arah baru perjuangan. Paling tidak cukup melegakan PPPK dan PPPK paruh waktu tenaga teknis di luar guru dan tenaga kesehatan (nakes).

PPPK Paruh Waktu dan ASN Penuh bisa mengikuti pengangkatan PNS 2027 melalui skema secara bertahap

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI