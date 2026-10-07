PPPK Paruh Waktu & ASN Penuh Bisa Ikut Pengangkatan PNS 2027 Secara Bertahap

jpnn.com, JAKARTA - PPPK paruh waktu dan aparatur sipil negara atau ASN penuh bisa ikut pengangkatan PNS 2027.

Skema pengangkatannya secara bertahap.

Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah mengatakan PPPK paruh waktu dan penuh waktu lintas jabatan yang sudah memiliki instansi pembina bisa mengikuti skema ujian PNS secara bertahap seperti halnya guru.

Instansi pembina ini contohnya tenaga kesehatan (nakes) di bawah pembinaan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Kemudian guru di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama (Kemenag).

"Untuk Satpol PP, Damkar, dan Linmas, di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tanpa perlu mengubah undang-undang (cukup melalui regulasi Perpres/Permendagri)," terang Fadlun kepada JPNN, Rabu (7/10/2026).

Fadlun menyampaikan AMP sudah bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Pertemuan dengan Dasco Ahmad membawa arah baru perjuangan. Paling tidak cukup melegakan PPPK dan PPPK paruh waktu tenaga teknis di luar guru dan tenaga kesehatan (nakes).