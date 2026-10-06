PPPK Paruh Waktu Berkinerja Baik Diusulkan jadi PPPK Penuh

jpnn.com - BANGKA SELATAN – Ribuan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mendapat perpanjangan kontrak kerja.

Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang mendapat perpanjangan kontrak 1.162 pegawai. Durasi kontrak hanya satu tahun.

“Sebanyak 1.162 PPPK paruh waktu resmi diperpanjang kontraknya selama satu tahun ke depan,” kata Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid di Toboali, Senin.

Riza mengatakan perpanjangan kontrak tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah menjaga keberlangsungan pekerjaan PPPK paruh waktu di tengah dinamika regulasi pemerintah pusat.

Dikatakan bahwa pemerintah daerah berupaya mempertahankan PPPK paruh waktu yang telah bekerja dan mengabdi dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk mempertahankan PPPK paruh waktu yang selama ini telah bekerja dan mengabdi dengan baik agar terus diperpanjang kontraknya,” ujarnya.

Ia meminta seluruh PPPK paruh waktu yang memperoleh perpanjangan kontrak meningkatkan dedikasi dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya minta tolong pertahankan kinerja, pertahankan profesionalitas dan layani masyarakat Bangka Selatan dengan baik,” katanya.