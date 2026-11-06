PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi ASN Penuh Tanpa Tes, AMP: Presiden Prabowo Berpihak kepada Rakyat

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah mengangkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 tanpa tes. Pengangkatan tersebut berlaku untuk semua jabatan fungsional PPPK paruh waktu.

Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah mengatakan bahwa kebijakan yang diumumkan pemerintah dan DPR pada Jumat (6/11) ini menjadi bukti bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak omon-omon.

"Presiden Prabowo terbukti berpihak kepada rakyat. Alhamdulillah hari ini presiden melalui Mensesneg Prasetyo Hadi telah mengumumkan bahwa semua PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu," kata Ketum AMP Fadlun Abdillah kepada JPNN, Jumat (8/11).

Fadlun menilai keputusan cepat yang diambil pemerintah ini langsung mengubah pandangan PPPK paruh waktu kepada Presiden Prabowo. Menurut dia, PPPK paruh waktu menegaskan bahwa Presiden Prabowo konsisten membela rakyat kecil.

Keberpihakan pemerintah itu pula yang membuat AMP siap mengawal program prioritas Presiden Prabowo. "AMP siap mengawal program prioritas Presiden Prabowo karena ending-nya akan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia," ucap Fadlun.

Dia menilai pemerintah dan DPR RI serius menangkap aspirasi PPPK, PPPK paruh waktu dan honorer. Hal itu dibuktikan dengan kebijakan mengangkat seluruh PPPK paruh waktu tanpa pandang jabatan fungsional apa pun menjadi ASN penuh waktu.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPR RI Bapak Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustofa, mensesneg, mendagri, menPAN-RB, menag, mendikdasmen serta pejabat terkait lainnya yang hari ini memberikan kabar gembira bagi kami semua," ucap Fadlun.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan finalisasi terhadap berbagai masalah yang masuk ke DPR RI maupun kepada pemerintah tentang masalah kepegawaian.