PPPK Paruh Waktu Diperpanjang hingga Tahun Depan, Gaji Setara UMP
jpnn.com - JAKARTA - Kontrak kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu diperpanjang hingga tahun depan.
Gajinya pun setara upah minimum provinsi atau UMP.
Hal itu diungkap Kiki Sarapung, PPPK paruh waktu di Balai Guru Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Dia mengatakan, masa kerja mereka sudah diinformasikan akan diperpanjang hingga 2027.
"SK kami sih tertera hingga Desember 2026, tetapi Pemprov Sulut akan memperpanjang hingga tahun depan sembari menunggu pengangkatan ke PPPK penuh waktu," kata Kiki kepada JPNN, Senin (1/6).
Menurutnya, soal gaji seluruh PPPK paruh waktu di Sulut, tidak ada masalah. Mereka digaji sesuai UMP dan masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Kiki yang lulusan SMA dan tujuh tahun menjadi honorer digaji Rp4,2 juta untuk jabatan operator layanan operasional.
"Puji Tuhan bisa dapat gaji layak. Waktu jadi honorer, gaji saya di bawah empat juta rupiah," ujarnya.
Kontrak kerja PPPK Paruh Waktu diperpanjang hingga tahun depan, gaji setara UMP dan UMK. Wow. Di mana tuh?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Berita Terpopuler: Kapan Gaji ke-13 Cair? Semua ASN Dapat, tetapi Pemotongan TPP Bikin PPPK Makin Terjepit
- Pengumuman Penting: PNS, PPPK, dan P3K PW Jangan Salah Hari, ya
- Dari 35 menjadi 26, tetapi PNS, PPPK, dan P3K PW Dipastikan Aman
- PPPK Bakal Dapat Gaji ke-13 Mulai Juni, Ingat Anak, ya
- Pemotongan TPP Bikin PPPK Makin Terjepit, Aliansi Serukan Cabut UU HKPD
- Gaji ke-13 ASN Harus Cair Tepat Waktu, tetapi Kapan? Bagaimana PPPK PW?