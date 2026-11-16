PPPK Paruh Waktu Enggak Bakal Gelisah Lagi

jpnn.com - SEMARANG – Hingga saat ini Indonesia masih mengalami permasalahan kekurangan guru.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah menilai masalah kekurangan guru masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.

"Problemnya adalah sampai saat ini tetap saja masih kekurangan guru," kata Ketua PGRI Jateng, Muhdi, pada "PGRI Jateng Fun Walk/Fun Run", di Semarang, Minggu (15/11).

Ajang yang berlangsung di kampus Universitas PGRI Semarang (Upgris) tersebut digelar dalam rangka Peringatan HUT Ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2026.

Muhdi mengatakan PGRI terus mendorong pemerintah untuk betul-betul menyelenggarakan pendidikan untuk semua, inklusif, dan bermutu, tetapi kendalanya adalah kurangnya guru.

"Kami mengapresiasi karena pemerintah sudah mengumumkan akan merekrut kurang lebih 956.000 PNS untuk guru," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jateng itu.

Meskipun hanya 525.000 guru saja dari 956.000 guru yang "fresh" atau baru, kata mantan Rektor Upgris itu, angka tersebut sudah cukup lumayan.

"Angka ini saya kira cukup bagus ya untuk mengisi kekurangan guru yang ada, sekaligus menambal guru yang pensiun-pensiun," katanya.