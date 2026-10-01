PPPK Paruh Waktu Guru & Tendik Bertemu Dirjen Nunuk, Ini 9 Poin Pentingnya

jpnn.com, JAKARTA - PPPK paruh waktu guru dan Tendik melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen) Nunuk Suryani pada Selasa (29/9) kemarin.

Ada sembilan poin penting yang dibahas oleh Dirjen Nukuk Suryani. Hasilnya cukup melegakan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Guru Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN).

Sekretaris Jenderal DPP GTKN Ratna Purwakesi mengungkapkan terdapat sejumlah masalah yang dibahas bersama Dirjen Nunuk, mulai dari PPPK angkatan 2021 yang diberhentikan hingga peralihan status PPPK paruh waktu untuk semua jabatan.

"Kami lega bisa berdiskusi dengan Ibu Dirjen Nunuk. Semua dijawab secara lugas," kata Ratna kepada JPNN, Rabu (30/9/2026).

Dia menyebutkan setidaknya ada sembilan poin penting yang dibahas GTKN bersama Dirjen Nunuk sebagai berikut:

1. Pemutusan kontrak PPPK Tuban eks honorer K2 terdiri dari 39 guru dan 3 tenaga kesehatan (nakes).karena anggaran dan disipliner.

"ibu Dirjen Nunuk bilang akan dicek dahulu ke daerah," ucap Ratna.

PPPK angkatan 2021 sebenarnya sudah beraudiensi dengan DPRD dan BKD. Mengenal perpajangan kontrak.