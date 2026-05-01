PPPK Paruh Waktu Indonesia All Out Dukung Presiden Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia all out mendukung dan menyukseskan seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Komitmen tersebut disampaikan sebagai wujud loyalitas aparatur sipil negara terhadap arah kebijakan pemerintah.

Ketua Umum Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia (PPWI) Heru Gama Yudha menyatakan, seluruh anggota PPPK Paruh Waktu yang tersebar di 38 provinsi siap menjadi garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan program strategis nasional.

“Kami bukan hanya pelaksana di lapangan, tapi juga mitra pemerintah. Keberhasilan program prioritas Presiden adalah keberhasilan kami juga sebagai abdi negara," kata Heru kepada JPNN, Jumat (1/5).

Adapun program prioritas yang dimaksud meliputi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, hilirisasi industri, ketahanan pangan dan energi, makan bergizi gratis (MBG), pembangunan infrastruktur desa, serta digitalisasi pelayanan publik.

Heru menyebut, PPPK Paruh Waktu memiliki peran vital karena bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat teknis operasional.

Sebagai tindak lanjut, Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia akan menginstruksikan seluruh pengurus daerah untuk melakukan konsolidasi dan pemetaan dukungan sesuai bidang tugas masing-masing.

“Kami akan memastikan setiap kebijakan Presiden sampai dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Ini wujud nyata cinta pada negeri,tambah Heru.

Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia sendiri merupakan wadah perjuangan ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja skema paruh waktu yang telah mengabdi di berbagai instansi pusat dan daerah. (esy/jpnn)