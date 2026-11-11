PPPK Paruh Waktu jadi ASN Penuh Bukan Sekadar Memberikan Kepastian Pekerjaan

jpnn.com - JAKARTA – Rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi ASN PPPK penuh waktu merupakan bentuk penghargaan negara atas pengabdian mereka.

Demikian dikatakan pengamat politik dan kebijakan publik Bawono Kumoro kepada ANTARA di Jakarta, Selasa (10/11).

"Kita patut memberikan apresiasi terhadap perhatian khusus dari pemerintah dan DPR RI dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan, juga PPPK lainnya. Ini merupakan wujud penghargaan negara terhadap pengabdian mereka selama ini," kata Bawono.

Menurut Bawono, peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tidak sekadar memberikan kepastian pekerjaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ia mengatakan kebijakan tersebut juga penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya melalui penguatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang selama ini menjadi ujung tombak pembangunan di daerah.

"Kita tentu berharap perubahan status PPPK penuh waktu dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan karena menjadi kebutuhan mendasar di daerah," ujarnya.

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Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah dan DPR RI telah menyepakati pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

"Setelah beberapa kali melakukan perhitungan, maka di hari ini kita (pemerintah dan DPR RI) memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu, mencakup lintas profesi," ujar Prasetyo di Jakarta.