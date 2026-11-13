PPPK Paruh Waktu jadi ASN Penuh Diatur PP, Hanya Gaji Pokok Ditanggung APBN

jpnn.com - JAKARTA – PPPK Paruh Waktu lintas profesi akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027.

Beberapa jenis profesi PPPK penuh waktu akan dialihkan statusnya menjadi ASN Pusat, yakni guru, tenaga kesehatan, pemadam kebakaran, dan Satpol PP.

Dikutip dari situs resmi KemenPAN-RB, nantinya Guru menjadi PPPK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama, tenaga kesehatan menjadi PPPK Kementerian Kesehatan, serta kelompok damkar dan Satpol PP menjadi PPPK Kementerian Dalam Negeri.

Adapun, PPPK Paruh Waktu lainnya diangkat menjadi PPPK pada instansi masing-masing, di pusat maupun daerah, dan tetap bekerja di instansi asalnya. Seluruh pengangkatan dilaksanakan secara bertahap.

Bagaimana soal penganggaran untuk gaji PPPK penuh waktu hasil pengalihan dari paruh waktu yang masih berstatus ASN pemda?

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan bahwa gaji pokok PPPK nantinya akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Skema pembiayaan tersebut, kata dia, menjadi salah satu poin penting yang selama ini diperjuangkan Komisi II DPR RI, mengingat kepastian penghasilan merupakan kebutuhan mendasar bagi tenaga PPPK.

"Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Dan alhamdulillah bisa terakomodir berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah," kata Bahtra di Jakarta, Kamis (12/11).