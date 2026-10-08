PPPK Paruh Waktu jadi ASN Penuh pada 2027, Mana Surat Resminya?

jpnn.com - YOGYAKARTA - Sebanyak 3.325 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mendapatkan perpanjangan kontrak kerja selama 1 tahun ke depan.

Terkait dengan guru PPPK Paruh Waktu yang akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu pada 2027, Pemerintah Kabupaten Bantul belum menerima informasi resmi dari pemerintah pusat mengenai hal itu.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan informasi mengenai rencana tersebut memang telah banyak beredar, baik melalui media sosial maupun pemberitaan, tetapi hingga kini pihaknya belum menerima informasi secara resmi dari pemerintah pusat.

"Sampai hari ini belum ada surat secara resmi. Itu pembicaraan di media sosial, rumor yang ada di luar sana," kata Halim saat ditemui seusai acara Apel PPPK Paruh Waktu di Lapangan Paseban, Bantul, Rabu (7/10).

Pemkab Bantul, lanjut dia, memilih menunggu informasi maupun surat resmi dari pemerintah pusat untuk memastikan kebijakan tersebut akan diberlakukan.

"Bahkan pembicaraan formal soal itu tidak ada," ujarnya.

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Dikatakan, belum ada diskusi formal, surat resmi, atau instruksi dari pemerintah pusat kepada daerah terkait penerapan rencana kebijakan tersebut.

"Informasi (resmi) saja belum ada, apalagi instruksi," katanya.