PPPK Paruh Waktu jadi ASN Penuh secara Bertahap, Wakil Rakyat Bakal Mengawasi
jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Pemerintah akan mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027 mendatang.
Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyatakan mendukung rencana tersebut.
"Kebijakan ini merupakan harapan dari PPPK paruh waktu sejak dulu, sehingga kami menyambut baik wacana tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Ketua DPRD Lombok Tengah Lalu Ramdan di Lombok Tengah, Selasa (10/11).
Dia mengatakan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tersebut dilakukan secara bertahap, sehingga pihaknya tetap akan melakukan pengawasan dalam proses seleksi sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.
"Kami tetap akan melakukan pengawasan, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan," ujarnya.
Kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai menjadi angin segar bagi ribuan pegawai yang selama ini menanti kepastian status dan peningkatan kesejahteraan.
Oleh karena itu dari segi anggaran untuk gaji para PPPK harus tetap menjadi prioritas sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Untuk dukungan anggaran, kami juga tetap siap, tetapi kami masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat," katanya.
Wakil rakyat akan melakukan pengawasan proses pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
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