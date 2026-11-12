PPPK Paruh Waktu Jadi ASN Penuh, Tidak Semua di Pusat
jpnn.com, JAKARTA - Alih status PPPK paruh waktu ke ASN penuh dimulai 1 Januari 2027 secara bertahap. Nantinya ada yang menjadi aparatur sipil negara (ASN) daerah dan pusat.
Itu artinya, tidak semua PPPK menjadi pegawai pusat. Untuk kelompok jabatan tertentu tetap menjadi PPPK daerah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengungkapkan kategori PPPK paruh waktu yang dialihkan menjadi aparatur sipil negara atau ASN pusat di antaranya guru, tenaga kesehatan (nakes), serta PPPK paruh waktu yang melaksanakan tugas pemadam kebakaran, dan Satpol PP.
Guru menjadi PPPK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) atau Kementerian Agama (Kemenag), nakes menjadi PPPK Kementerian Kesehatan (Kementan), dan kelompok damkar, dan Satpol PP menjadi PPPK Kementerian Dalam Negeri.
"Jadi, dasar hukumnya berupa Peraturan Presiden yang sedang disiapkan," kata MenPANRB Rini Widyantini dalam keterangannya Rabu (11/11/2026).
Mengenai status PPPK paruh waktu lainnya, MenPANRB Rini mengatakan akan diangkat menjadi PPPK pada instansi masing-masing, di pusat maupun daerah, serta tetap bekerja di instansi asalnya.
Menteri Rini menegaskan seluruh pengangkatan dilaksanakan secara bertahap.
Adapun jabatan yang mencakup adalah guru dan lintas profesi, termasuk dosen, pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, dan tenaga pelaksana lainnya.
Alih status PPPK paruh waktu ke ASN Penuh, tidak semua PPPK paruh waktu jadi pegawai pusat
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