PPPK Paruh Waktu jadi Full Time Enggak Pakai Lama, Hanya 1 Syaratnya

jpnn.com - JAKARTA – Hari-hari ini para non-ASN calon PPPK Paruh Waktu menanti penetapan NIP yang akan disusul dengan penyerahan SK pengangkatan.

Sering juga muncul pertanyaan di kalangan honorer, sampai berapa lama berstatus PPPK Paruh Waktu? Kapan beralih status menjadi PPPK penuh waktu.

Jawaban atas pertanyaan tersebut bisa didapat dari kalimat Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Aba Subagja.

Dia mengingatkan instansi pusat dan daerah untuk tidak merekrut honorer baru lagi.

Dengan demikian, ketika instansi membutuhkan pegawai baru, maka bisa langsung mengalihkan PPPK paruh waktu menjadi PPPK.

Pengalihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu juga tidak memerlukan proses panjang, karena tanpa tahapan tes lagi.

Kabar senada juga disampaikan Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika.

Dia mengaku mendapat beberapa informasi penting setelah Aliansi R2 R3 Jatim bersama Forum Komunikasi Guru Honorer Negeri (FKGHN) bersilaturahmi dengan BKD Provinsi Jawa Timur pada 6 Oktober 2025.