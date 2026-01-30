PPPK Paruh Waktu jadi Full Time Mulai Tahun Ini, tetapi Ada Hal Penting Belum Jelas
jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika menyampaikan kabar gembira untuk para PPPK Paruh Waktu.
Dia mengaku mendapat kabar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu (full time) dimulai tahun ini.
Naik level PPPK paruh waktu menjadi ASN penuh waktu akan dilakukan secara bertahap.
Bahkan, kata Faisol, sudah ada instansi pusat dan daerah yang sudah mengajukan usulan kebutuhan PPPK full time.
"Alhamdulillah ada kabar baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) soal peningkatan status PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu," kata Faisol Mahardika kepada JPNN.com, Kamis (29/1/2026).
Faisol menyampaikan kabar tersebut setelah bertemu pejabat KemenPAN-RB pada Kamis.
Hasil audiensi salah satunya mengenai kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu ke penuh waktu yang dimulai tahun ini.
Sesuai informasi dari KemenPAN-RB, kata dia, sudah ada daerah yang mengajukan kebutuhan PPPK penuh waktu.
Pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi full time dikabarkan akan dimulai tahun ini, tetapi ada hal penting yang belum jelas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kabar Gembira untuk Pegawai SPPG Berstatus ASN PPPK
- Tahun Ini Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ke Full Time Dimulai Bertahap, Alhamdulillah
- 5 Berita Terpopuler: Konsolidasi Nasional PPPK Lintas Profesi, Kepala BKN Merespons, PNS hingga Paruh Waktu Setara!
- Alhamdulillah, Disiplin dan Kinerja PNS & PPPK Meningkat
- Kabar Gembira untuk Guru dan Dosen PNS, PPPK, Honorer
- WFH untuk PNS, PPPK, dan Paruh Waktu, tetapi Enggak Semua